Матиос: Обыски проводятся в 183 помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко

Подробности будут позже

Главная военная прокуратура совместно с Нацполицией проводит обыски в 133 помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Клименко. Об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко", - написал он.

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Обыски проводятся, в том числе и в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи.

Матиос отметил, что силовики не мешают работе журналистов "Радио Вести".

Дополнительную и подробную информацию о ходе и результатах следственных действий он пообещал озвучить на совместном с министром МВД Арсеном Аваковым брифинге.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обыском в редакцию медиа-холднига "Вести".