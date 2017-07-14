НАБУ подозревает руководство Львовского бронетанкового завода в растрате 28,5 млн грн

14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" по подозрению в растрате 28,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения Вооруженных сил Украины в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковоvу вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле закупались двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в использовании, а иногда и нерабочие, двигатели уже были когда-то проданы - в 2008-2009 годах они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращен еще в 1990-е годы, о чем инициаторам схемы было хорошо известно.

Сейчас задержаны пять человек: начальник ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальник отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директор и заместитель директора Львовского бронетанкового завода и учредитель ООО, задействованного в схеме.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.