В Мариуполе на меткомбинате им. Ильича произошла авария: погибли три человека

В одном из цехов обвалилось перекрытие здания

14 июля утром в Мариуполе в листопрокатном цехе металлургического комбината им. Ильича обвалилось перекрытие здания. В результате несчастного случая погибли 3 сотрудника подрядной организации "Акцепт-строй". Об этом сообщает местное издание 0629.

"Подрядчики проводили ремонтные работы в одном из зданий цеха. Неожиданно обвалилось перекрытие, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами", - сообщили изданию в пресс-службе Метинвеста.

В результате несчастного случая все трое получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли мгновенно. Еще один рабочий пострадал - у него перелом руки.

Сейчас формируется комиссия, которая проведет расследование этого инцидента.

Напомним, 8 июля на шахте "Россия" в городе Новогродовка Донецкой области погиб крепильщик.