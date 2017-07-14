Клименко украл $12 млрд из госбюджета Украины, – Матиос

Сегодняшние обыски и задержания – не последние в деле преступной организации Януковича-Клименко

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко украл из госбюджета Украины $12 млрд – фактически по 300 долларов у каждого украинца. Об этом заявил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Укринформ.

"Подчеркиваю, что украв 12 млрд долларов по курсу 8, а это 96 млрд грн, из бюджета Украины, Клименко таким образом украл у каждого украинца, из 40 с лишним миллионов украинцев, от младенца до пенсионера... 300 долларов по курсу 8", – заявил Матиос.

По его словам, сегодняшние обыски и задержания будут не последними в деле преступной организации Януковича-Клименко.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обыском в редакцию медиа-холднига "Вести".