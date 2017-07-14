В прифронтовой Марьинке - новые разрушения. Боевики вдребезги разбили два жилых дома.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

В последнее время цель для боевиков – не военные позиции, а мирные дома. Только за последние несколько дней повредили не менее десятка домов. Дома, которые сгорели минувшей ночью, находятся в серой зоне, где иногда ходят диверсанты. А два дня назад огонь велся по подконтрольной Украине части поселка. Дома спасло то, что люди вовремя заметили огонь.

В общем стреляли около двух часов. Военные говорят, что боевики били как из стрелкового, так и из более тяжелого вооружения.

"Началась стрельба, потом приехала ЗУ-шка, с террикона отработала сюда по жилому кварталу. 82 мины прилетали и ложились вдоль, гранаты", - рассказал боец 92-й бригады.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 14 июля

Во время боя ранен один военный.

"У нас один трехсотый, осколочное ранение в ногу. Сейчас с ним все нормально, он в госпитале. Работала тогда БМП, прошила укрытие, осколок попал в ногу", - рассказал украинский солдат.

Разведка говорит, что на противоположной стороне постоянно присутствуют российские инструкторы, благодаря которым боевики начали работать профессиональнее и точнее, особенно снайперы.

Военные показывают пули, которые прилетают – новые российские разработки, которые пробивают даже бронежилет.

Боец Алексей, который оказался под снайперским огнем, убежден, что РФ делает из Донбасса полигон для испытания нового оружия, вот только страдают от этого в основном мирные жители.

Напомним, за прошедшие сутки противник 29 раз нарушил перемирие в Донбассе. Двое наших бойцов получили ранения вблизи Марьинки.