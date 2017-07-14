Суд отказался увеличить сумму залога для Гужвы

Апелляционный суд Киева отказался увеличивать сумму залога для главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы, сообщается на сайте указанного СМИ.
Сумма залога оставлена на прежнем уровне. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
"Мы просили суд полностью отменить решение суда о мере пресечения для меня, но они видимо, не могли на такое пойти, поэтому я и заявил, что удовлетворен решением суда частично", – заявил Гужва.
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Напомним, 24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы в виде содержания под стражей с возможностью внесения 544 тыс. грн залога. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО. Гужва заявил, что против него готовят еще два дела.