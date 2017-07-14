Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове

Народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину вручили подозрение. Об этом сам Добкин сообщил на выходе из здания Генеральной прокуратуры Украины, передает РБК-Украина.

"Не собираюсь прятаться от следствия, собираюсь наоборот доказать абсурдность выдвинутых против меня обвинений", – заявил Добкин журналистам.

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Напомним, 12 июля комитет Рады по вопросам регламента признал обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

13 июля Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры на арест народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.