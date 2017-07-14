Поездка в метро будет стоить 5 грн, в наземном транспорте – 4 грн

14 июля в Киеве - последний день перед подорожанием проезда в общественном транспорте. С завтрашнего дня в столице вырастет стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Об этом идет речь в сюжете программы ТСН.

В метрополитене введут новые жетоны (синие вместо зеленых), однако со старыми еще можно будет ездить до конца июля, потом их нужно обменять. Кроме того, в одни руки в кассе будут продавать только один жетон.

А вот по проездным в метро можно кататься, пока не закончатся все поездки. Поэтому киевляне активно пополняют свои картки на максимальное количество путешествий.

Напомним, в столице с 15 июля повысится цена проезда не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпасстранс".