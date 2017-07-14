В Киеве задержан агент спецслужб РФ, пытавшийся завербовать представителя Минобороны

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента спецслужб Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался уроженцем и жителем Донецка. Злоумышленник по указаниям кураторов из состава спецслужб РФ планировал получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения украинских военных.

Кроме того, задержанный интересовался поставкой в Украину вооружения странами-членами НАТО, а также данными об американских инструкторах, осуществляющих подготовку украинских военных.

"Шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить тайные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ, и установочные данные на чиновников Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", – говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в государственной измене.