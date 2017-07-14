В ближайшие выходные практически во всех регионах Украины будет прохладно, местами пройдут дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В столице в субботу пасмурно, температура воздуха ночью +13°, днем +21°. В воскресенье пройдет дождь, +13°...+22°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье гроза, +9°...+21°.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +11°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье +17°...+25°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +14°...+24°, солнечно.

Прогноз на 15 июля

Прогноз на 16 июля

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+24°.

В Симферополе завтра ясно, +15°...+26°. В воскресенье +16°...+26°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +29°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье температура до +27°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье +15°...+18°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +16°. В воскресенье гроза, ночью +6°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу ливень, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье гроза, ночью +9°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +19°. В воскресенье температура днем +21°, гроза.

В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье ливень, температура воздуха +9° …+20°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем до +23°. В воскресенье без осадков, до +24°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +15° …+28°. В воскресенье до +29°.