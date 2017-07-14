Ryanair готов к возобновлению переговоров о полетах в Украину, – Омелян

До этого момента переговоров с аэропортом "Борисполь" фактически не было

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности ведущей европейской авиакомпании лоукостера Ryanair возобновить переговоры с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У меня был разговор с руководством Ryanair, они готовы на возобновление переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров с аэропортом "Борисполь" фактически не было, были просто публичные обвинения, выпады и максимальный срыв любого переговорного процесса", - сказал министр.

Он выразил надежду, что при содействии президента, премьер-министра Украины переговоры будут завершены на выгодных для Украины условиях.

"Я бы очень хотел, чтобы мы завершили эти переговоры как можно скорее. Я не вижу другого варианта развития событий, поскольку есть четкое указание, четкая позиция премьер-министра, мы говорим о социально-экономическом аспекте для всего государства", – резюмировал Омелян.

Напомним, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.