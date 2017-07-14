Холодницкий рассказал о продвижении дел "прикосновенных" депутатов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что производство по делу о возможном незаконном обогащении народного депутата Украины от "Народного фронта" Евгения Дейдея зашло в тупик.

Об этом руководитель САП сообщил в Facebook относительно дальнейших перспектив расследования дел по каждому фигуранту представлений из числа народных депутатов.

"Народный депутат Дейдей. Производство о возможном незаконном обогащении указанного лица фактически зашло в тупик, поскольку мы не можем проводить следственные действия с самим депутатом. В то же время продолжаются дополнительные следственные действия со всеми фигурантами производства, кроме, собственно, народного депутата", - заявил Холодницкий.

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"Народный депутат (Олесь) Довгий (группа "Воля народа"). Совместные следственная и прокурорская группы САП-НАБУ-ГПУ сразу после получения согласия начали проводить необходимые следственные действия именно по указанному народному депутату. При наличии достаточных доказательств будет объявлено подозрение и составлен обвинительное акт. Далее будет судебный процесс, где народный депутат сможет защищать себя, как и все граждане Украины", - пишет Холодницкий.

"Народные депутаты (Максим) Поляков и (Борислав) Розенблат. Вчера объявлены подозрения указанным лицам за коррупционные деяния; сегодня они уже вызваны на допрос в НАБУ. После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - написал Холодницкий.

Также он отметил, что прокуроры САП и детективы НАБУ ориентированы на быстрое и качественное завершение досудебного следствия.

"Сейчас риски препятствования досудебному следствию, а также укрывательства от правосудия указанных народных депутатов остаются, но мы не можем ходатайствовать об их задержании и аресте, ведь парламент не дал согласия на это", - пояснил Холодницкий.