ГПУ объявила подозрение Черновецкому

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение бывшему городскому главе Киева Леониду Черновецкому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что бывший Киевский городской глава Черновецкий совершил незаконные действия в интересах неустановленных в настоящее время людей из ближайшего окружения беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Это выражалось в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие – уничтожении объекта археологического наследия.
В результате громаде города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн гривен.