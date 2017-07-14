В Украине появится собственный лоукост

В Украине могут создать собственную лоукост-авиакомпанию, с которой помогут иностранные инвесторы.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Украина открывает небо для бюджетных авиакомпаний, однако есть противодействие со стороны украинского монополиста, отметил Омелян.
"Переломить ситуацию позволит создание новой авиакомпании в сегменте лоукоста. Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51% — Украина, 49% — иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы", – отметил Омелян.
Напомним, аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair.