В пятницу, 14 июля, сотрудники военной прокуратуры, Нацполиции и спецподразделения "Корд" провели обыски в помещениях компании, принадлежащей экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в ТРЦ "Гулливер".
Видео обысков опубликовала пресс-служба Нацполиции.
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На нем видно, как происходили следственные действия по делу Клименко в этот день.
Напомним, ГПУ арестовала имущество налоговиков режима Януковича почти на 900 млн грн.