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Штраф за браконьерство увеличен в четыре раза

Штраф за браконьерство увеличен в четыре раза

Например, убийство муфлона теперь стоит 32 тысячи грн

14.07.17 13
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В Минюсте зарегистрировали приказ о повышении в четыре раза штрафов за браконьерство по всем видам животных (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Штрафы за незаконную охоту рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличиваются в четыре раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, необходимые на воспроизведение уничтоженных животных.

Приказом увеличивается размер штрафа за незаконную охоту на лося с 20 тыс. грн - до 80 тыс. грн, оленя европейского - с 15 тыс. грн до 60 тыс. грн, лань - с 10 тыс. грн до 40 тыс. грн, косулю и муфлона - с 8 тыс. грн до 32 тыс. гривен.

Гослесагентство предусмотрело увеличение суммы возмещения за незаконную охоту на пушных животных и птиц. В частности, за бобра - 10 тыс. грн (было 2,6 тыс. грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу - 6 тыс. грн (было 1,5 тыс. грн); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганку, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов - 2 тыс. грн (было 500 грн).

Также предусмотрено увеличение в 5-10 раз штрафа за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Напомним, за пожары и мусор в лесу теперь придется платить больше.

 

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