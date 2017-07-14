Штраф за браконьерство увеличен в четыре раза

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Штрафы за незаконную охоту рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличиваются в четыре раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, необходимые на воспроизведение уничтоженных животных.

Приказом увеличивается размер штрафа за незаконную охоту на лося с 20 тыс. грн - до 80 тыс. грн, оленя европейского - с 15 тыс. грн до 60 тыс. грн, лань - с 10 тыс. грн до 40 тыс. грн, косулю и муфлона - с 8 тыс. грн до 32 тыс. гривен.

Гослесагентство предусмотрело увеличение суммы возмещения за незаконную охоту на пушных животных и птиц. В частности, за бобра - 10 тыс. грн (было 2,6 тыс. грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу - 6 тыс. грн (было 1,5 тыс. грн); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганку, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов - 2 тыс. грн (было 500 грн).

Также предусмотрено увеличение в 5-10 раз штрафа за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Напомним, за пожары и мусор в лесу теперь придется платить больше.