Серийного полицейского-взяточника задержали в Киеве

До этого капитана дважды увольняли из органов внутренних дел

Капитан полиции Днепровского района Киева пообещал вернуть хозяину изъятое в ходе обыска оружие за 5 тыс. долларов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины в Facebook.

В СБУ поступило заявление от местного жителя о том, что оперуполномоченный уголовного розыска Днепровского управления полиции вымогает деньги за возврат изъятого в ходе обыска имущества.

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Работники Киевского управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции, СБУ и столичной прокуратуры задержали 38-летнего капитана полиции после получения им части взятки - 52 тыс гривен. За эти деньги он пообещал мужчине якобы решить вопрос с экспертизой, чтобы зарегистрированное оружие признали непригодным для стрельбы.

Также выяснилось, что за время службы полицейского дважды увольняли из органов внутренних дел.

Напомним, у херсонского чиновника во время обыска изъяли около 3 млн.