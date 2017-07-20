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Новости компаний Группа AccorHotels откроет первый отель под брендом Mercure в Киеве

<span class="label">Новости компаний</span> Группа AccorHotels откроет первый отель под брендом Mercure в Киеве

Группа AccorHotels − мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, впервые представит бренд Mercure на гостиничном рынке Киева с открытием Mercure Kyiv Congress, который появится на месте гостиницы «Космополит» в результате реконструкции. С подписанием договора франшизы и открытием новой гостиницы количество отелей под управлением Группы в России, Грузии и СНГ достигнет 48.

20.07.17 90
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Четырехзвездочный отель Mercure Kyiv Congress удобно расположен в современной деловой части Киева, откуда гости могут легко добраться до основных деловых и выставочных центров города, при этом дорога до международного аэропорта Жуляны займет только 5 минут, а до центрального железнодорожного вокзала и центра города гости смогут доехать всего за 20 минут. Mercure Kyiv Congress находится на территории многофункционального комплекса, благодаря чему гости могут легко организовать свой досуг, отправившись по магазинам, в кинотеатр, боулинг-клуб или посетить роллердром и даже ледовую арену.

 

Отель на 160 номеров разных категорий предлагает гостям высочайший уровень обслуживания в соответствии с международными стандартами сети Mercure. Современные стильные номера, оформленные по индивидуальному дизайн-проекту Мартинса Германсона и Роберта Валдманиса, оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Также в инфраструктуру нового отеля вошли ресторан Brasserie, где ежедневно сервируется фирменный завтрак и изысканные блюда французской кухни, и ресторан «Космополит», который объединяет гастрономические традиции разных стран. В распоряжении гостей – открытый 45-метровый бассейн, а также фитнесс-зона и тренажерный зал, оснащенный оборудованием ведущего производителя PRECOR. На территории всей гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.

 

В комплекс Mercure Kyiv Congress входит самый большой в Киеве конгресс-центр  общей площадью 5000 кв. м., оснащенный самым современным оборудованием. Это идеальное место для проведения любых деловых и частных мероприятий, организовать которые помогут профессиональные менеджеры отеля. 

Проект реконструкции отеля готовился на протяжении 2 лет силами ведущих специалистов европейского гостиничного бизнеса. Партнером проекта стала многопрофильная группа Wisher Enterprises, которая работает с сетью отелей AccorHotels уже несколько лет во многих странах мира по договору франчайзинга.

 

«В каждой большой столице Европы есть гостиницы Mercure: в Берлине, Мадриде, Вене, Праге, Риме. Мы спрашивали себя, почему в этом списке нет Киева? Так появилась идея представить в городе новый бренд нашего давнего партнера. Процесс реконструкции гостиницы более сложен, чем строительство «с нуля», здесь есть четкие закономерности и стандарты, которых мы должны придерживаться: начиная от строгих требований к пожарной безопасности, заканчивая требованиями к дизайну. Я очень рад, что благодаря нашим совместным усилиям в Киеве появился такой высококлассный отель самого востребованного на Украине формата - конгресс»,-  говорит Алексей Абасов, генеральный директор Wisher Enterprises.

«Mercure Kyiv Congress – наш третий отель в городе и, на мой взгляд, прекрасно дополняет коллекцию брендов, представленных на гостиничном рынке Киева сегодня. Качественный четырехзвездочный отель, объединённый с крупнейшим в городе конгресс-центром, уверен, станет центром притяжения деловых путешественников со всего мира», - говорит Алексис Деларофф, Региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии.

О группе AccorHotels

Группа AccorHotels – мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, предлагающий уникальный опыт размещения в 4100 отелях, курортах и резиденциях, а также в 3000 лучших частных домов по всему миру. Пользуясь преимуществами своего опыта инвестора (подразделение HotelInvest) и оператора (подразделение HotelServices), AccorHotels успешно работает в 95 странах. Обширное портфолио компании включает в себя всемирно известные бренды сегмента «люкс» Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissôtel; популярные бренды среднего ценового сегмента и бутик-бренды 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter и Adagio; наиболее востребованные бренды сегмента «эконом» JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget, а также региональные бренды Grand Mercure, The Sebel и hotelF1.

AccorHotels предоставляет комплексные инновационные услуги на любом этапе путешествия, благодаря недавнему приобретению компании John Paul, мирового лидера на рынке консьерж-услуг.

Непревзойденная коллекция брендов и богатая история, охватывающая почти 5 десятилетий, дают AccorHotels и его 250 000 преданных сотрудников возможность выполнить важную миссию - гарантировать каждому гостю самый радушный прием. Гости могут стать участниками одной из наиболее щедрых программ лояльности Le Club AccorHotels.

AccorHotels является активным участником местных сообществ в странах своего присутствия, а также сохраняет приверженность устойчивому развитию и солидарной ответственности в рамках PLANET 21, комплексной программы, объединяющей сотрудников, гостей и партнеров, движущихся к устойчивому росту.

Акции Accor SA размещены на бирже Euronext в Париже (ISIN: FR0000120404) и торгуются на внебиржевом рынке США (код: ACRFY).

Более подробная информация на сайтах accorhotels.group и accorhotels.com. Присоединяйтесь к нам в Twitter и Facebook

О бренде Mercure

Под брендом Mercure компания AccorHotels предлагает отели, непохожие один на другой, и впитавшие в себя весь колорит местности, в которой они располагаются.

Mercure – единственный бренд среднего ценового сегмента, который сочетает в себе силу международной гостиничной сети, гарантирующей высокое качество предоставляемых услуг, и сердечную встречу в отелях, отражающих местный колорит.

Отели бренда Mercure управляются энтузиастами своего дела и радушно принимают как деловых людей, так и туристов по всему миру. Бренд Mercure насчитывает более 740 отелей в 55 странах мира. Все отели идеально расположены в центрах городов, на морском побережье или в горах. 

AccorHotels – мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий, предлагающий уникальный опыт размещения в 4100 отелях, курортах и резиденциях, а так же в 3000 лучших частных домов по всему миру. 

mercure.com| accorhotels.com

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