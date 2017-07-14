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Матиос рассказал, на что тратил деньги Клименко

Матиос рассказал, на что тратил деньги Клименко
Александр Клименко / Фото: lenta-ua.net

Главный налоговик страны купил массу элитной недвижимости, автомобилей и даже тысячу железнодорожных вагонов

14.07.17 193
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Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и его родственники, которые были владельцами группы компаний "Юнисон", на украденные у украинского народа средства скупали элитную недвижимость и земельные участки в Киеве, Одессе и Донецке.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНИАН.

"Группа компаний "Юнисон" на заведенные из офшоров средства купила (перечисляю то, что мы установили): 78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке (в последнем почти весь центр), 28 офисных помещений, 5 домов, 41 паркоместо, 11 земельных элитных участков в Киеве и Киевской области, Одессе и Донецке, 23 гиперэлитных автомобиля, начиная от "Бентли" и заканчивая другими элитными дорогими марками, 3 этажа торгового центра "Гулливер" (в нем сегодня продолжаются обыски – ред.), 1000 железнодорожных вагонов, которые до сегодняшнего дня приносили доход Клименко и были были основным источником финансирования медиахолдинга "Вести", - рассказал Матиос.

По словам Матиоса, установлен круг лиц, которые до сегодняшнего дня участвовали в коррупционных схемах Клименко. Некоторые из них задержаны, в том числе при попытке бегства из Украины.

Напомним, сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".

Главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которое входит в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась. В то же время главный редактор газеты и сайта "Вести" Оксана Омельченко в комментарии журналистам сказала, что правоохранители забрали телефоны у журналистов издания.

"Ведущие радио говорят, что силовики обещают через 2 часа перекрыть им эфир, если они еще раз скажут что-то об обыске, который проходит сейчас в медиахолдинге "Вести". Они уже дважды сказали об обыске, следовательно, в целом осталось одно предупреждение и мы можем говорить, что эфир и радио окончательно вырубят", - рассказала Омельченко журналистам в лобби бизнес-центра "Гулливер".

Также, по ее словам, журналисты сайта издания "заблокированы в "переговорной", их не выпускают, у них забрали технику, и поэтому затруднена у нас коммуникация".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики заблокировали имущество экс-министра на сумму 12 миллиардов долларов.

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