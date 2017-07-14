Генпрокуратуре разрешили проводить заочное расследование по Азарову

Экс - премьер подозревается в присвоении и растрате государственного имущества

Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального расследования в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом сообщили "Интерфакс - Украина" в Генпрокуратуре Украины.

При этом в ГПУ напомнили, что Азаров подозревается в присвоении и растрате государственного имущества.

В частности, 12 октября 2010 года Азаров, находясь на посту главы правительства, подписал распоряжение Кабинета министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО" Укртелеком ".

В связи с этим Государственной службе специальной связи и защиты информации было выделено 220 миллионов гривен, что способствовало необоснованным расходам государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Напомним, ГПУ объявила подозрение Черновецкому.