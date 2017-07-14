Сотрудники охранной фирмы "Скиф", принадлежащей экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, предлагают правоохранителям любые деньги за возврат документов, изъятых в ходе обысков на фирмах, принадлежащих бывшему главному налоговику страны.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Экс-минздох Клименко нервничает... Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи награбленного состояния последние резервы - на обыски начали подъезжать крепенькие ребята из охранной фирмы "Скиф", которая принадлежит Клименко. Предлагают любые, самые толстые, деньги за возвращение и не изъятие спрятанных документов, - написал Матиос.

"И так этот "Скиф" кстати приехал - мы как раз по решению суда и арестовали их машины. Не "Ланосы"). Документируем их предложения", - добавил главный военный прокурор.

Напомним, сегодня, 14 июля, представители правоохранительных органов проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи.

По словам Матиоса, военная прокуратура совместно с Департаментом защиты национальной полиции и спецподразделением "Корд" проводит "вторую волну" реализации расследования по делу преступной организации Януковича-Клименко".

Главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которое входит в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась. В то же время главный редактор газеты и сайта "Вести" Оксана Омельченко в комментарии журналистам сказала, что правоохранители забрали телефоны у журналистов издания.

"Ведущие радио говорят, что силовики обещают через 2 часа перекрыть им эфир, если они еще раз скажут что-то об обыске, который проходит сейчас в медиахолдинге "Вести". Они уже дважды сказали об обыске, следовательно, в целом осталось одно предупреждение и мы можем говорить, что эфир и радио окончательно вырубят", - рассказала Омельченко журналистам в лобби бизнес-центра "Гулливер".

Также, по ее словам, журналисты сайта издания "заблокированы в "переговорной", их не выпускают, у них забрали технику, и поэтому затруднена у нас коммуникация".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики заблокировали имущество экс-министра на сумму 12 миллиардов долларов.