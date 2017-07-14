Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair

Венгерский лоукостер Wizz Air вступил в активную фазу диалога с львовский аэропортом, после коллизии с Ryanair.

По словам генерального директора аэропорта Львов Татьяны Романовской, Wizz Air запрашивал у них информацию о том, будут ли считаться маршруты, по которым планировал летать Ryanair, новыми в случае если он захочет на них полететь, передает "РБК-Украина".

Фактически этими запросами Wizz Air дал понять, что рассчитывает получить скидки на аэропортовый сбор.

"Мы им подтвердили это",- заявила Романовская. Она добавила. что помимо этих маршрутов, Wizz Air запросил у Львова разрешения на начало выполнения полетов по пяти абсолютно новым маршрутам.

"Если Wizz Air не подтвердит, я буду выходить на Air Berlin, Eurowings, EasyJet, Germanwings", - уверяет директор.

Напомним, Wizz Air открывает новые маршруты из Киева.