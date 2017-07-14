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Главная » Страна » Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair

Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair

Wizz Air хочет забрать львовские маршруты Ryanair
Фото: The Debrecen Sun

Венгры дали понять, что рассчитывают получить скидки на аэропортовый сбор

14.07.17 23
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Венгерский лоукостер Wizz Air вступил в активную фазу диалога с львовский аэропортом, после коллизии с Ryanair.

По словам генерального директора аэропорта Львов Татьяны Романовской, Wizz Air запрашивал у них информацию о том, будут ли считаться маршруты, по которым планировал летать Ryanair, новыми в случае если он захочет на них полететь, передает "РБК-Украина".

Фактически этими запросами Wizz Air дал понять, что рассчитывает получить скидки на аэропортовый сбор.

"Мы им подтвердили это",- заявила Романовская. Она добавила. что  помимо этих маршрутов, Wizz Air запросил у Львова разрешения на начало выполнения полетов по пяти абсолютно новым маршрутам.

 "Если Wizz Air не подтвердит, я буду выходить на Air Berlin, Eurowings, EasyJet, Germanwings", - уверяет директор.

Напомним, Wizz Air открывает новые маршруты из Киева.

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