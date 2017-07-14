Черновецкий назвал Луценко мстительным негодяем

Об этом Черновецкий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня или завтра будет мое политическое заявление! А пока скажу только то, что Луценко - мстительный негодяй, пьяница и коррупционер и мстит мне за то, что на заседании СНБО в 2008 году я в присутствии всего Кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам", - отметил Черновецкий.

Он также добавил, что тогда после заседания СНБО Луценко несколько раз его ударил, однако Черновецкий не стал обращаться к правоохранителям для открытия уголовного дела.

"Луценко нечего было ответить, поэтому, когда Президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил. Меня много раз просили из окружения Януковича возбудить против него уголовное дело, поскольку его нападение видели все министры и глава Администрации Президента, но я - не Луценко! Уголовное дело я против него не возбуждал, ему хватило хищения в МВД, за что его посадили потом в тюрьму. Зачем мне было добавлять пьянице проблем!", - написал Черновецкий.

Он подчеркнул, что в истории уголовного права еще не было случая, чтобы за подписание решения коллегиального органа в "интересах неустановленных лиц", мэра привлекали к суду.

"Это новелла и тот следователь, кто подписал такое постановление - обязательно вместе с Луценко попадет за это в тюрьму! Кстати, ко времени подписания мною решения, мэрией уже фактически руководил Попов, а заседание совета вела Герега! Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило это решение, у меня даже не было полномочий. А кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вообще - мне ничего не известно!", - резюмировал Черновецкий.

Напомним, ГПУ объявила подозрение Черновецкому.