Столичный фуникулер закрывают на месяц

Киевский фуникулер с 17 июля по 17 августа будет закрыт для капитального ремонта узлов и выполнения ежегодных регламентных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс".
"Согласно правилам устройства, содержания и осмотра наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров) ежегодно проводятся регламентные, ремонтные и испытательные работы", - говорится в сообщении.
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В случае положительных результатов испытаний предоставляется разрешение на эксплуатацию фуникулера на следующий год.
Последний капитальный ремонт фуникулера проводился в июле-августе 2016 года.
Напомним, с завтрашнего дня дорожает проезд в коммунальном транспорте Киева.