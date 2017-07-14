Народный депутат Дейдей ранен в районе Авдеевки

Он госпитализирован в больницу с осколочным ранением

В районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области в результате обстрела получил ранение народный депутат Евгений Дейдей.

Об этом сообщили в пресс-службе полка "Киев".

По предварительным данным, депутат госпитализирован в больницу с осколочным ранением от снаряда 82 калибра в ногу.

Информацию о ранении Дейдея также подтвердил народный депутат Игорь Мосийчук. "Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш побратим народный депутат Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови", - заявил он на своей странице Facebook .

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган добавила, что ранение не тяжелое. Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада не поддержала представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея .

После изучения его декларации детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают депутата в незаконном обогащении на сумму 6,1 млн грн. Он зарегистрировал на жену Ингу недвижимость, стоимость которой в 4,2 раза превышает доходы семьи.