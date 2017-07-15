АТО: в бою под Новотошковским погиб наш солдат

В районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования в конце прошедших суток активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Fаcebооk.

Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушил перемирие. Трое украинских бойцов получили ранения, один погиб. Силы АТО 15 раз открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении после 18:00 противник из гранатометов и 82-миллиметровых минометов бил по нашим позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки. С 20:00 и почти на протяжении двух часов боевики обстреливали Широкино из минометов калибра 120 миллиметров, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое наших военных получили ранения. Из 120-миллиметровых минометов и танка враг бил по Красногоровке. Ночью под огнем вражеских гранатометов в очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.

На Донецком направлении противник в 21:00 из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка и Авдеевке. Еще один наш военный получил ранения во время обстрела Каменки.

На Луганском направлении в конце прошедших суток зафиксировано резкое увеличение вооруженных провокаций. Около 23:00 боевики из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. Из 82-миллиметровых минометов стреляли по Крымскому. Ночью произошло и боевое столкновение украинских войск с противником. С полуночи и до 2:00 в районе Новотошковское группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. В ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб.