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Первый совместный КПП на приднестровском участке границы откроют Молдова и Украина

Первый совместный КПП на приднестровском участке границы откроют Молдова и Украина
Петр Порошенко и Павел Филип / Фото: odessa-life.od.ua

Ожидается, что участие в открытии КПП примут украинский президент и молдавский премьер

15.07.17 183
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17 июля в украинском селе Кучурган будет официально открыт первый молдавско-украинский таможенный пункт на приднестровском участке границы ( "Кучурган-Первомайск"). Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на источники.

Ожидается, что участие в открытии КПП примут президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филип.

По их словам, Филипп и Порошенко приедут в Кучурган 17 июля, чтобы присутствовать на официальном запуске первого совместного поста. Это должно подчеркнуть значимость события.

Напомним, общий молдавско-украинский таможенный пункт пропуска "Кучурган-Первомайск" должен был заработать еще 31 мая этого года. Но этого не произошло. В МИД Молдовы задержку объяснили техническими причинами, а в пограничной полиции Молдовы - вопросами логистики и обустройства пункта пропуска.

В МИД Молдовы ранее объясняли, что общий молдавско-украинский контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" будет вводиться поэтапно и "никоим образом не ограничит интересы юридических и физических лиц по приднестровскому региону".

На первом этапе, отмечали в ведомстве, сотрудники молдавской таможни вместе с украинскими службами будут контролировать только экспортные потоки, идущие в украинские морские порты или в другие направления.

На втором этапе сотрудники молдавской таможни и пограничной полиции вместе с представителями украинских контролирующих органов будут полностью контролировать на границе экспортно-импортные потоки, транспортные средства и физических лиц так, как это предусмотрено в других пунктах пропуска совместного контроля на молдавско-украинской государственной границе.

Власти непризнанного Приднестровья о перспективах появления молдавско-украинской контроля на границе высказывалась критически. В Госдуме РФ также высказывали "беспокойство" по этому поводу, на что МИД Украины ответило отдельным заявлением.

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