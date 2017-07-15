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Печерский суд Киева избирает меру пресечения Добкину

Печерский суд Киева избирает меру пресечения Добкину
Михаил Добкин / Фото: УНИАН

Прокуратура просит арест или залог 150 млн грн

15.07.17 56
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Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину, которого парламент лишил неприкосновенности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сейчас Печерский суд (Крестовый переулок, 4 (бывшая Гайцана) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину", - написала она.

Добкин разместил на своей странице в Facebook фото из суда с подписью: "Началось".

Прокуратура просит суд применить в отношении Добкина меру пресечения в виде ареста, а сумму залога определить в размере не менее 150 миллионов гривен, сообщает Радио Свобода. По мнению стороны обвинения, Добкин может влиять на ход расследования.

Напомним, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.

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