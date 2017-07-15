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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 15 июля
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 15 июля
Бойцы АТО / Фото: ТСН
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 15 июля

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 15 июля

15.07.17 197
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