Директор Львовского бронетанкового завода арестован на 2 месяца

Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива на 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

"60 дней ареста или 2 млн грн залога для миллионера Тымкива, директора Львовского бронетанкового, которого депутаты пришли брать на поруки", – говорится в сообщении.

Депутаты партии БПП ранее по очереди просили суд отдать Тымкива на поруки.

Суть схемы, в которой подозревают директора Львовского противотанкового: вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле закупили двигатели, которые ранее были в использовании.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что чиновники Государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" и Вооруженных сил Украины подозреваются в растрате бюджетных средств на сумму 28,5 млн гривен.