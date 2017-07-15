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Главная » Страна » Видео На Киевском электровагоноремонтном заводе похитили более 110 млн грн

Видео На Киевском электровагоноремонтном заводе похитили более 110 млн грн

<span class="label red">Видео</span> На Киевском электровагоноремонтном заводе похитили более 110 млн грн
Фото: publicdomainpictures.net

Правоохранители провели 23 санкционированных обыска и изъяли более 1,5 млн грн

15.07.17 237
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Следователи Генеральной прокуратуры и оперативники Национальной полиции выявили преступную схему хищения государственных средств должностными лицами ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" на сумму более 110 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Правоохранители провели 23 санкционированных обыска и изъяли более 1,5 миллиона гривен. На счета завода наложены аресты.

Выяснилось, что в течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победу в тендерах.

"По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили более 113 миллионов гривен государственных средств", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГПУ и оперативники управления защиты экономики в Киеве Нацполиции устанавливают должностных лиц государственного завода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения.

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