Гройсман рад, что на наших машинах будут летать во всем мире

Казахстан за 15 млн долларов купил украинский самолет Ан-74.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. За самолет заказчик уже выплатил 15 млн долларов", - отметил Гройсман.
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По словам премьера, есть планы и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал.
"Радуюсь, что на наших машинах будут летать во всем мире!" - подытожил Гройсман.
Напомним, Германия и Франция будут вместе разрабатывать новый истребитель.