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Главная » Страна » Добкина арестовали на два месяца

Добкина арестовали на два месяца

Добкина арестовали на два месяца
Фото: Дмитрий Стойков

С возможностью залога  в 50 млн грн

15.07.17 562
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен для народного депутата ("Оппозиционный блок") Михаила Добкина.

"Я не хочу комментировать решение суда, как бы я к нему не относился. Если мы хотим жить в правовом государстве, мы должны уважать любое решение суда. Его нужно изучить, сейчас мы его получим. Я пока слышал только на слух. Из того, что я услышал, я понял, что из всего того, что просили прокуроры – их не удовлетворили только в размере залога: со 150 млн уменьшили до 50. Я не понимаю, к чему привязка, откуда эти суммы. Я понял, что меня не берут сразу под стражу, дают мне 5 дней как альтернативу внести залог, а если я не внесу, меня арестовуют. Я считаю, это реальный арест, потому что сумма залога она такова, что не оставляет альтернативы. Это не альтернатива, а ее видимость. Таких залогов в КПК не было прописано нигде", - отметил журналистам после заседания суда Добкин.

Он подчеркнул, что не готов внести назначенный залог. "Я залог вносить не буду, у меня денег нет. Лично я не буду. Если залог не будет внесен, значит приготовлюсь. Я и настраивался на худший вариант", - сказал он.

Отметим, представления на Добкина 29 июня 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Михаила Добкина. По словам Луценко, в его действиях усматриваются признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова стоимостью более 220 млн гривен.

Напомним, как Рада лишала неприкосновенности Михаила Добкина.

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https://www.dobovo.com/ru/
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