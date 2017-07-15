В субботу, 15 июля, в центре Харькова на проспекте Науки подорвали аварийное недостроенное здание.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова в Facebook.
"Согласно решению уполномоченных органов местного самоуправления патрульные перекрывали движение пешеходов и транспортных средств на участке проспекта Науки от улицы Новгородской до Отакара Яроша. В результате взрыва недострой, как и планировалось, был снесен. Травмированных и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Подготовка к взрыву длилась больше часа. Здание рухнуло за несколько секунд.
Напомним, взорвавшийся в Киеве дом не будут восстанавливать.