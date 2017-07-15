Шнуров не отважился бы поехать с концертом в Донецк

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не отважился бы поехать с концертом в Донецк, который захватили боевики так называемой "ДНР".

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

По словам музыканта, он может где угодно выступать, но только не в оккупированных Донецке и Луганске, где продолжаются боевые действия.

"Мне без разницы, где выступать. Я могу выступить хоть в Эфиопии. В Донецке опасно. А я сцыкливий. Не поеду. В горячую точку не поеду", – заявил Сергей Шнуров.

На вопрос журналиста о городе Грозный лидер "Ленинграда" ответил, что туда с концертами бы не ехал.

Напомним, Шнуров попал в "чистилище" Миротворца.