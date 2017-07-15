Ученые в Херсонской области вырастили из риса гигантский портрет Тараса Шевченко.

Это самое большое изображение поэта в Украине. Достижение украинских ученых внесли в Национальную Книгу Рекордов.

Портрет Кобзаря вырастили под Скадовском. Сначала его создали на компьютере, а потом перенесли на поле. Рис высевали вручную. Суть зрелищного эффекта в черном листе.

Этот гибрид растения злаковой вывели в местном институте риса. Весь секрет цвета в пигменте, который содержится в этом виде По словам директора института риса НААН Украины Владимира Дудченко, на самом деле он не черный, он темно-синий, просто дает такую окраску. А зерно из этого риса белое.

Полевым портретом Кобзаря можно полюбоваться до сентября. Затем рис созреет и его пожнут. В следующем году местные ученые уже задумали новый рекорд. Какой именно – пока держат в секрете.

Напомним, в Сети появился тизер фильма о Тарасе Шевченко.