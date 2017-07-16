АТО: наш военный погиб, подорвавшись на мине

Вчера, 15 июля, в районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В целом за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения.

После 18:00 основная активность противника была зафиксирована на Мариупольском направлении. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП. А около 23:00 наши позиции вблизи Широкино боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранения.

На Донецком направлении бандформирования около 23:00 били из танков по шахте Бутовка и Невельскому. Также по Невельскому вел огонь вражеский 120-миллиметровый миномет. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки преступники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская.