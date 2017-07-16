Террористы разрушили много жилых домов в Золотом

В ночь с 15-го на 16-е июля боевики второй раз за эту неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НВФ ОРЛО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения сторон. Так, в ночь с 15-го на 16-е июля боевики уже во второй раз за эту неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое, что вблизи города Попасная Луганской области, применив запрещенные Минскими договоренностями 82 мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие обстрела осколками были посечены стены и выбиты окна в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждена крыша и окна. В доме по улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а на огороде разорвалась 82 мм мина. В СЦКК сообщили, что никто из местных жителей не пострадал.

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"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРЛО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Данное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРЛО относительно дальнейшего обострения конфликта, открытом игнорировании Минских договоренностей и нежелании соблюдать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Напомним, вчера, 15 июля, в районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. В целом за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения.