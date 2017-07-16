В "ДНР" подтвердили задержание украинского журналиста Станислава Васина

Боевики "ДНР" подтвердили информацию о том, что пропавший журналист Станислав Васин (Асеев) находится у них и обвиняется в шпионаже.

Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.

"Удалось узнать новости о Станиславе Асееве (пропавшем журналисте Станиславе Васине). В "МГБ" официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут "осудить" на 12-14 лет. Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда - это обмен пленных", - написал Фирсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН ищет пропавшего в Донецке журналиста Васина

Напомним, Асеев пропал 2 июня на территории, контролируемой боевиками ОРДО. Семья и друзья пропавшего журналиста обеспокоились, что он мог быть задержан так называемой "властью" и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении.

К выяснению судьбы пропавшего журналиста и его освобождению в случае плена призвали правозащитные и журналистские сообщества: Национальный союз журналистов Украины, "Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов (США), "Международная амнистия".

Васин сотрудничал с рядом украинских СМИ: "Зеркало недели. Украина", "Український тиждень" и проектом Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии".