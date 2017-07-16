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В зоне АТО стало спокойнее
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В зоне АТО стало спокойнее

Однако полностью огонь враг не прекращает

16.07.17 14
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Сегодняшний день отметился существенным уменьшением количества обстрелов украинских позиций со стороны противника. Однако полностью огонь враг не прекращал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, в начале суток на Луганском направлении из гранатометов боевики били по украинским опорным пунктам в Крымском, Новозвановке, Малиновом. Кроме того, ночью преступники обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра жилой сектор поселка Золотое. В результате обстрела повреждены гражданские здания.

На Донецком направлении около полуночи преступники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка. А по Авдеевке выпустили 5 снарядов из танка.

На Мариупольском направлении около 6 утра бандформирования били из артиллерии калибра 122 миллиметра по Широкино.

Стоит добавить, что все 7 случаев применения оружия противником зафиксированы до 7 утра.

Поэтому 16 июля - День металлурга и горняка, праздник, который широко отмечается на Донбассе - прошло относительно спокойно.

Как сообщает мобильная пресс-группа ОТУ "Мариуполь", пророссийские наемники в очередной раз обстреляли из запрещенного оружия окраины Широкино.

Утром, 16 июля, российско-террористические войска обстреляли позиции наших защитников, которые выполняют боевые задачи на Мариупольском направлении неподалеку Широкино и Лебединского из запрещенного оружия калибром 122-мм.

Как сообщил командир батальона отдельной мотопехотной бригады, утренние обстрелы боевики вели из 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" из района оккупированной Саханки. Во время обстрела около 20 снарядов легли неподалеку позиций у поселка Лебединское. К счастью, никто из бойцов и гражданских не пострадал, ведь прилеты были подальше от наших опорных пунктов. По словам военных, наемники огонь вели профессионально, снаряды ложились друг возле друга.

"Относительно того, как ведут себя пророссийские наемники, то днем ​​они открывают огонь по нашим позициям из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, также появился снайпер, который периодически надоедает нашим бойцам, - рассказал командир батальона отдельной мотопехотной бригады "Каскад". - Они провоцируют нас к нарушению договоренностей и чтобы мы открывали ответный огонь. Когда есть прямая угроза жизни и здоровью военнослужащих, мы отвечаем огнем из стрелкового оружия, огнем из гранатометов. Хочу подчеркнуть и отметить, если мы не открываем огонь, пусть наемники не думают, что мы оставили позиции. Мы придерживаемся перемирия. Мы никуда не ушли, мы на своей земле и у нас есть чем дать достойный отпор врагу, а настроение у бойцов бодрое", - добавил командир батальона.

Напомним, вчера, 15 июля, в районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжали обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. В целом за прошедшие сутки враг 26 раз нарушил перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения.

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