Военные моряки и бойцы ВДВ отработали действия по ликвидации последствий пожара и аварийной ситуации на корабле

Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи во время перехода морем.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В рамках бригадных тактических учений воинских частей ВДВ с боевой стрельбой и десантированием, военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады совершили переход морем к определенному региону Украины. Доставку десантников вместе с бронированной техникой из Одесской в Херсонскую область осуществлял средний десантный корабль Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Во время перехода по Черному морю личный состав корабля вместе с десантниками провел тренировки. В частности, военные моряки и десантники отработали действия по ликвидации последствий пожара и аварийной ситуации на корабле.

По сигналу боевой тревоги десантники вместе с экипажем корабля тренировались отражать нападения условных скоростных катеров противника. При этом применялись автоматы, ручные пулеметы, гранатометы и корабельное вооружение.

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Как отметил командующий Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, в рамках плодотворного сотрудничества и совместных мероприятий боевой подготовки с Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины десантно-штурмовое подразделение было доставлено морем в определенный район.

"Украина - морская держава, которая в течение трех лет ведет боевые действия. Поэтому десантники должны быть готовы к решительным действиям в различной обстановке, даже находясь в открытом море на корабле", - отметил Забродский.

Также командующий ВДВ отметил, что для большинства десантников - это был первый выход в море. Однако совместные мероприятия боевой подготовки с военными моряками будут и в дальнейшем продолжаться.





















Фото: Министерство обороны Украины