В Киеве на ходу развалился автобус.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Автобус следовал по маршруту №101.
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Дорожное происшествие произошло на улице Закревского в Деснянском районе столицы.
Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Киеве с 15 июля ввели новые тарифы в коммунальном транспорте: цены на проезд в метро выросли до 5 гривен, в наземном транспорте - до 4 гривен.