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Фото В Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения

<span class="label red">Фото</span> В Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения
В Киеве автобус развалился на части

Обошлось без пострадавших

16.07.17 392
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В Киеве на ходу развалился автобус.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Автобус следовал по маршруту №101.

Дорожное происшествие произошло на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве с 15 июля ввели новые тарифы в коммунальном транспорте: цены на проезд в метро выросли до 5 гривен, в наземном транспорте - до 4 гривен.

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