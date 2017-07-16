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Главная » Страна » Фото В Украине на рисовом поле вырастили портрет Тараса Шевченко, который виден из космоса

Фото В Украине на рисовом поле вырастили портрет Тараса Шевченко, который виден из космоса

<span class="label red">Фото</span> В Украине на рисовом поле вырастили портрет Тараса Шевченко, который виден из космоса
Фото: Facebook / Ветрова Лана

Изображение создали, вырастив рис с черными листьями на зеленом поле

16.07.17 87
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Селекционеры из Института риса НААН Украины вырастили на поле в Херсонской области гигантский портрет Тараса Шевченко.

Об этом сообщила в Facebook представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Площадь портрета составляет 1370 кв.м. Изображение создали, вырастив рис с черными листьями на зеленом поле.

Ветрова рассказала, что портрет попал в Национальный реестр рекордов, а изображение Кобзаря видно из космоса.

"Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Это новый рекорд Украины в категории "Наука и технологии", - отметила Ветрова.

Ранее, в 2016 году, ученые Института риса НААН Украины вырастили в поле большой тризуб, но его размеры были втрое меньше, чем портрет Шевченко.

Лана Ветрова также рассказала, что в Киевской области на кукурузном поле селекционеры вырастили лабиринт в форме карты Украины.

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