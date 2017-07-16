Гройсману не угодили "варяги"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов к государственному управлению. Он назвав последнюю тенденцию привлечения иностранных специалистов "злоупотреблением".

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом, самостоятельно, и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать - мы должны пропустить через свое сердце, тогда мы будем это ценить", - заявил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт и очень важно, что за три года Украина начала накапливать свой собственный.

Ранее Гройсман заявил о том, что Украине пригодится хорватский опыт при реинтеграции Донбасса.