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Гройсман не видит себя президентом

Гройсман не видит себя президентом
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Баллотироваться в президенты нынешний премьер не собирается

17.07.17 67
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Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается идти в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.

Об этом Гройсман заявил в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина", отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - подчеркнул Гройсман.

Премьер также отметил, что не видит себя президентом Украины.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг эффективности министерств правительства Гройсмана.

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