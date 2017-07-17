Гройсман не видит себя президентом

Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается идти в президенты на следующих выборах и не видит себя на этой должности.

Об этом Гройсман заявил в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина", отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет", - подчеркнул Гройсман.

Премьер также отметил, что не видит себя президентом Украины.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг эффективности министерств правительства Гройсмана.