Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

Ранен один наш военный

В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций со стороны террористов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении из гранатометов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам в Водяном и Широкино. Из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали подразделения сил АТО в районе Гнутово.

В Талаковке результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный. Кроме того, в конце суток боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.

Напомним, террористы разрушили много жилых домов в Золотом.