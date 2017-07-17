Киев экстрадировал в Рим Никосию

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Украина передала Италии организатора одной из самой масштабной в истории страны схемы по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию.

Мошенник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира, написал Луценко в Facebook.

Оказывается, весной этого года в результате хорошо спланированной операции он был задержан СБУ.

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"Благодаря профессиональной и добропорядочной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Никосии была завершена за три месяца и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", - отметил генпрокурор.

По его словам, передача Никосии дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу бойца АТО Виталия Маркива.

Напомним, в Италии арестовали украинского добровольца по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в Донбассе.