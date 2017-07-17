ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняли в Украине за полгода

Всего в январе-июне в целом в Украине было похищено 3563 машины

В Национальной полиции Украины рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняли в течение января-июня 2017 года. Об этом в ответе на информационный запрос "УНН" сообщили в Нацполиции.

В частности, всего было похищено автомобилей марки ВАЗ – 843 единицы.

На втором месте Daewoo (ZAZ-DAEWOO) – 332 авто.

Также было похищено 285 авто марки Toyota, 135 – Mercedes Benz и 116 Lexus.

Всего, по информации Нацполиции, в январе-июне в целом в Украине было похищено 3563 машины.

Напомним, в Раде появился проект закона, расширяющий полномочия полиции.