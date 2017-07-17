ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняли в Украине за полгода

В Национальной полиции Украины рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняли в течение января-июня 2017 года. Об этом в ответе на информационный запрос "УНН" сообщили в Нацполиции.
В частности, всего было похищено автомобилей марки ВАЗ – 843 единицы.
На втором месте Daewoo (ZAZ-DAEWOO) – 332 авто.
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Также было похищено 285 авто марки Toyota, 135 – Mercedes Benz и 116 Lexus.
Всего, по информации Нацполиции, в январе-июне в целом в Украине было похищено 3563 машины.
Напомним, в Раде появился проект закона, расширяющий полномочия полиции.