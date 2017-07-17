Порошенко и Филип откроют сегодня новый КПП на границе

На центральном участке границы Украины и Молдовы появится совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурганы-Первомайск".
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.
В церемонии открытия КПП примут участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молдова выдала Украине двух наемников "ЛНР"
"Открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей между правительствами Республики Молдова и Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день на молдавско-украинской границе работают четыре совместных КПП: "Бричаны-Росошаны", "Кривая-Мамалыга", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешты-Рени".