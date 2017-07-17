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Порошенко и Филип откроют сегодня новый КПП на границе

Порошенко и Филип откроют сегодня новый КПП на границе
Фото из открытых источников

Сейчас работают четыре совместных контрольно-пропускных пункта

17.07.17 239
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На центральном участке границы Украины и Молдовы появится совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурганы-Первомайск".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

В церемонии открытия КПП примут участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

"Открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей между правительствами Республики Молдова и Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день на молдавско-украинской границе работают четыре совместных КПП: "Бричаны-Росошаны", "Кривая-Мамалыга", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешты-Рени".

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