К концу 2019 года в столичном метро могут появиться две новые станции

До конца 2020 года нужно будет купить 65 новых вагонов

Столичный метрополитен планирует закупить 65 новых вагонов до конца 2020 года.

Об этом заявил глава киевского метрополитена Виктор Брагинский в интервью liga.net.

"Приобретение нового подвижного состава на этот год не планируется. Но до конца 2020 года нужно будет купить 65 новых вагонов", - сказал он.

По его словам, часть вагонов будет заменена в составах, которые отработали свой граничный срок эксплуатации. Также к концу 2019 года метрополитен планирует открыть две станции на Сырецко-Печерской линии. Для их обслуживания необходимо около 50 вагонов.

Напомним, киевское метро станет полностью доступным для людей с инвалидностью к концу 2020 года.