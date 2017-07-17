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К концу 2019 года в столичном метро могут появиться две новые станции

К концу 2019 года в столичном метро могут появиться две новые станции
Виктор Брагинский / Фото: УНИАН

До конца 2020 года нужно будет купить 65 новых вагонов

17.07.17 462
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Столичный метрополитен планирует закупить 65 новых вагонов до конца 2020 года.

Об этом заявил глава киевского метрополитена Виктор Брагинский в интервью liga.net.

"Приобретение нового подвижного состава на этот год не планируется. Но до конца 2020 года нужно будет купить 65 новых вагонов", - сказал он.

По его словам, часть вагонов будет заменена в составах, которые отработали свой граничный срок эксплуатации. Также к концу 2019 года метрополитен планирует открыть две станции на Сырецко-Печерской линии. Для их обслуживания необходимо около 50 вагонов.

Напомним, киевское метро станет полностью доступным для людей с инвалидностью к концу 2020 года.

 

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